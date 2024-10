Terranuova, c’è il Siena. Ecco il piano sicurezza

Multa di 700 euro per il Terranuova Traiana. La sanzione è stata inflitta dal giudice sportivo dopo la gara esterna contro il Ghiviborgo, durante la quale i sostenitori biancorossi "per la intera durata del secondo tempo", hanno rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un assistente arbitrale. Un tegola che arriva mentre fervono i preparativi per l’anticipo di sabato 2 novembre, quando in riva al Ciuffenna sbarcherà il Siena di Magrini, che verrà sostituito in panchina dal vice allenatore Barbieri per via di una lunga squalifica. Sarà indetta la giornata biancorossa e le autorità competenti hanno già stabilito le modalità di accesso al Matteini. Ai sostenitori della Robur sarà consentito il parcheggio nel piazzale della Fimer, con accesso allo stadio transitando lungo via San Giorgio e via Ciuffenna.

I biancorossi locali potranno invece raggiungere l’ingresso per la tribuna centrale da via Torino con accesso allo stadio lato zona campi da padel. Non sarà possibile parcheggiare nel piazzale retrostante la palestra Salus. Sabato dalle 12 alle 18 in piazza Coralli sarà istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, analogamente a via Buonarroti nel tratto compreso tra piazza Coralli e viale Europa e in via Gramsci, questo perché l’area di piazza Coralli sarà riservata alla sosta dei veicoli di soccorso, delle forze di polizia e personale autorizzato.

Nelle ultime ore, infine, il club biancorosso è stato colpito da due gravi lutti. Si è spento prematuramente Adriano Gavagni, classe 1952, terranuovese doc e storico portiere della Terranuovese degli anni Settanta. Anche Roberto Grevi se n’è andato troppo presto. "Impareggiabile barbiere e storico dirigente, consigliere e accompagnatore delle nostre squadre biancorosse - si legge in una nota del Terranuova Traiana - Ci lascia una persona di grande spessore umano e professionale, che molto ha dato alla comunità di Terranuova. Ciao Purpetta".

Francesco Tozzi