"Tempi più brevi sul decreto flussi"

"Certamente il tema fiscale è uno dei problemi più caldi, riguardo l’Irpef c’era la deroga che è stata tolta con la finanziaria di quest’anno, ma non è l’unico punto critico" sottolinea Serena Stefani (nella foto), presidente di Cia. "Per chi ha piccole imprese non si tratta di cifre importanti, ma questo aggravio si inserisce in un quadro generale certamente non positivo - prosegue Stefani - tra l’altro sempre in tema di sgravi non c’è più l’esonero contributivo per i giovani under 40 e questo si tradurrà in un mancato ricambio generazionale. Il tema del costo del gasolio per le imprese agricole? Il caro carburanti lo vediamo tutti i giorni, è stato richiesto un credito di imposta che non risolve il problema, ma lo mitiga semmai".

Dai problemi alle proposte.

"Cia a livello nazionale aveva proposto di riconoscere una sorta di bonus alle imprese familiari di piccole dimensioni nei territori montani e marginali che hanno difficoltà nel produrre reddito, ma che con la loro presenza sono strategiche per il presidio del territorio anche per una funzione sociale - aggiunge Serena Stefani - a livello locale siamo vicini alle imprese, come ad esempio in Valtiberina dove è stata segnalata la difficoltà nel reperire manodopora per le aziende produttrici di tabacco. Aziende che potrebbero trarre beneficio dal decreto flussi se solo le tempistiche fossero più celeri. Un altro tema caldo è sicuramente quello degli allevamenti. La collocazione della chianina sul mercato, il costo dell’energia per le aziende del settore ortofrutticolo per non parlare poi delle difficoltà nella produzione legate al meteo. Uno spaccato generale a cui vogliamo dare risposte".