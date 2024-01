Tanti replica alle accuse: "Bugie: i risultati ci sono"

"La maggioranza fa il proprio mestiere e anche la minoranza lo fa; questo non solo è normale ma è pure sano". Così la vicesindaco Lucia Tanti legge e replica sul controbilancio delle opposizioni.

Qual è la sua analisi?

"Ho trovato alcune sollecitazioni a far meglio, ma anche tante grossolane imprecisioni".

Quali?

"La prima: se il consigliere dei 5Stelle ammette di non capire cosa fa la Fondazione, ma al contempo lo capiscono 50 realtà associative e di volontariato, forse dovrebbe pensare che il suo è deficit di comprensione. Progetto caregiver. Abbiamo un sito costruito con l’Ordine delle professioni infermieristiche e due soci della Fondazione Arezzo Comunità che nelle prossime settimane metteranno in atto percorsi di formazione, sostegno e mutuo aiuto".

E sulle frazioni?

"Da Vitiano a Rigutino, da Quarata a Palazzo del Pero, Pescaiola, Santa Firmina: numerose le risorse investite perchè i paesi siano centro e non periferia. Affitti e politiche per la casa: Arezzo ha un decremento di sfratti del 35% e questo perchè le politiche di sostegno sono costanti. Nel 2023 oltre 6000 giovani coinvolti in percorsi di cittadinanza attiva e contrasto al disagio. Mai come ora, Arezzo è città oltre i confini di se stessa e questo è merito del sindaco Ghinelli".

Ga.P.