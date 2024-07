Tanti e Vagnoli: "Emergenza-urgenza: concorso fatto a dicembre, ora assunzioni”

Arezzo, 2 luglio 2024 – “Preoccupazione dalle istituzioni locali in tema di sanità ed in particolare di emergenza-urgenza per la lentezza della Regione Toscana nelle assunzioni di personale sanitario per il Pronto Soccorso e per il 118" così il vice sindaco e presidente della zona aretina Lucia Tanti e il sindaco di Bibbiena e vice presidente della conferenza aziendale della Asl Toscana sud est Filippo Vagnoli.

"Nel dicembre 2023 è stato espletato un concorso per assumere personale sanitario per l'emergenza-urgenza: da questa procedura si è determinata una graduatoria con personale idoneo all'assunzione, graduatoria che nella Asl Sud Est è praticamente congelata a causa della lentezza della macchina burocratica regionale, che invece si è dimostrata celere nel permettere lo scorrimento delle assunzioni sia nella ASL Toscana Centro che in quella Nord Ovest.

Insomma: il sistema di emergenza-urgenza, al San Donato e in tutta la ASL Toscana Sud Est, mostra evidenti segni di criticità che crediamo debbano essere affrontati nel più breve tempo possibile. Confidiamo che Regione Toscana possa dare corso ad azioni concrete, celeri, misurabili”.