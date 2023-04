Tananai stella del Cortona Comics Concerto il primo giugno allo stadio Da fine maggio la festa del fumetto

di Laura Lucente

Tananai guest star di Cortona Comics. Il giovane e lanciatissimo cantautore (al secolo Alberto Cotta Ramusino) reso famoso grazie al festival di Sanremo, è la nuova sorpresa della manifestazione cortonese che sceglie non solo di celebrare il fumetto umoristico e i cento anni dalla nascita di Jacovitti, ma di offrire anche una serata di musica e spettacolo per i giovani e non solo. L’appuntamento è fissato per giovedì 1° giugno allo stadio comunale Santi Tiezzi dove ad assistere alla performance del cantante potranno partecipare oltre 5 mila persone. "Sono molto felice che Tananai ci abbia scelto come tappa del suo tour" afferma Domenico Monteforte, direttore artistico della manifestazione. "Mi piace pensare che il fumetto, pur nella sua definita identità, sia anche un meraviglioso crocevia di altri media. Si hanno così sempre più trasposizioni in altri media, ma anche contaminazioni e collaborazioni". Il concerto è organizzato in collaborazione con Mengo Music Fest di Arezzo, We ar srl e Agenzia Whodo.

Una tappa importante, appena aggiunta al suo tour che lo porterà in lungo e in largo per la penisola e che sta segnando già un sold out dietro l’altro. Il Cortona Comics nasce per volontà della società in house Cortona Sviluppo che ha fortemente voluto dar vita ad evento per il pubblico più giovane. "Il concerto di Tananai rappresenta il cuore di una festa che Cortona Sviluppo ha voluto regalare ai propri concittadini, di ogni età e ogni gusto, un linguaggio universale e trasversale come è lo stesso fumetto, e questa volta con una particolare attenzione ai più giovani", conferma Fabio Procacci, presidente dell’ente organizzatore. Dal 27 maggio al 4 giugno sono attesi in città disegnatori, autori e aspiranti fumettisti da tutta Italia. Sono già oltre 50 gli ospiti in cartellone. Tra loro Giorgio Cavazzano tra i più apprezzati autori italiani di fumetti, noto soprattutto come disegnatore di fumetti della Disney.

A lui sarà assegnato il primo riconoscimento "Jac d’Oro". Ci saranno anche i cortonesi Maria Laura Sanapo e Marco Santucci. La coppia farà da apripista ad altri grandi nomi di autori italiani che si sono affermati negli Usa, ospiti della manifestazione. Non mancheranno dibattiti, presentazioni e laboratori, moltissimi dedicati alle scuole, con percorsi studiati appositamente per favorire lo sviluppo del fumetto organizzati dalla Scuola Internazionale del Comics di Firenze. Il concerto aprirà l’inizio del secondo fine settimana dedicato al Comics, con il meglio del fumetto italiano e internazionale.

Sarà infatti "Eroi e supereroi" il tema portante del secondo weekend, inaugurato dalla voce e dalle parole di Tananai, volendo anch’esso un nuovo "eroe" della musica italiana. Dall’11 aprile è attiva la prevendita diretta alla biglietteria di Cortona Comics (Cortona Sviluppo s.r.l., Via Guelfa 40, Cortona info line 339 827 5557 [email protected], www.cortonacomics.it). I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne (costo di 27,50 + diritti di prevendita). Il biglietto sarà valido anche per entrare nelle zone dedicate di Cortona Comics, durante tutti i 9 giorni di svolgimento.