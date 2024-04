Subbiano, l’ipotesi sesto candidato. Anche Lavorca può tornare in gioco

di Sara D’Alessandro

A in vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno l’8 e il 9 giugno spunta il nome di un altro candidato a sindaco. Si attende infatti l’ufficializzazione della candidatura di Stefano Lavorca, che con Marinella Sereni sarebbe in procinto di presentare la lista numero sei. Nel piccolo centro del basso Casentino, che conta circa seimila abitanti, la competizione 2024 risulta essere molto vivace con un record di candidati che puntano a conquistare un posto nella sala consiliare del palazzo comunale.

Il nome di Lavorca, noto commercialista della zona, non è nuovo alla politica subbianese, infatti, aveva già ricoperto la carica di vice sindaco con Ilario Maggini e poi nel 2014 si era candidato a sindaco con una lista sostenuta dal Partito democratico.

Dalle indiscrezioni emerge che la lista sarebbe pronta e dovrebbe farne parte come vice, Marinella Sereni anch’essa insieme con Lavorca nel 2014. A già da tempo si rincorrevano le voci circa una possibile sesta lista e oramai a poco più di un mese dalle elezioni, sembra plausibile la partecipazione di Lavorca e Sereni alla prossima tornata elettorale, che vedrà in provincia di Arezzo la partecipazione di ben 26 comuni che saranno chiamati alle urne.

Nel comune subbianese oltre alla ricandidatura della sindaca uscente Ilaria Mattesini pronta per il bis, hanno annunciato pubblicamente la volontà di partecipare alle prossime elezioni l’ex primo cittadino Ilario Maggini con la lista civica " Ripartire si può", Mirella Ricci con " in Movimento", Luca Bianchi, che dopo le dimissioni da presidente del consiglio comunale ha espresso la sua volontà di candidarsi ed Ezio Lucacci sostenuto dal centro destra, il cui nome era già stato reso noto durante i primi giorni di gennaio.

In attesa di un riscontro da parte di Lavorca, ciò che colpisce è sicuramente l’alto numero dei candidati che evidenzia come la passione civica sia ben presente a considerando che in altri centri molto più grandi si fatica a comporre anche una sola lista e a trovare un candidato sindaco.