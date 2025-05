Strade, asfaltatura anche di notte. Slittano Banca d’Italia e rotatorie

di Gaia Papi

Un piano imponente, articolato e dai numeri importanti: il Comune ha approvato una delle delibere più rilevanti dell’anno, che ridisegna il volto della città attraverso un mix di nuovi progetti, manutenzioni diffuse e una pianificazione strategica delle risorse. "Uno sforzo a 360 gradi – ha sottolineato ieri durante il consiglio comunale, l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi (nella foto) – sia per quanto riguarda la natura delle opere, sia per la vastità del territorio coinvolto". La chiave di volta? Lo sblocco dell’avanzo di bilancio, reso possibile grazie all’ultima variazione, che ha consentito di rimettere in moto una serie di interventi attesi da tempo. Il documento approvato in consiglio comunale – con 18 voti favorevoli e 9 contrari – contiene molte novità. Si parte dall’edilizia scolastica e dagli spazi dedicati alla socialità: nel 2025 vedrà la luce una nuova sezione del nido Sitorni, con un investimento di 650.000 euro, e saranno ristrutturati i locali di via Malpighi per renderli multifunzionali e disponibili ad accogliere attività per i cittadini. Previsto anche il restauro delle fontane dei giardini Porcinai, per 200.000 euro, che restituirà decoro a uno dei cuori verdi del centro. Guardando al 2026, spicca la sistemazione dell’ultima parte dell’ex mercato ortofrutticolo, con uno stanziamento significativo di 2.265.000 euro, destinato a completare un’area che potrà diventare spazio strategico.

Ma il piatto forte della variazione riguarda la viabilità, con 7 milioni di euro destinati alla sistemazione e manutenzione stradale, sia ordinaria che straordinaria. "Saranno coinvolte – ha precisato Casi – zone industriali, arterie cittadine e tantissime frazioni. E laddove possibile, si lavorerà di notte, per minimizzare l’impatto su cittadini e lavoratori". Una risposta chiara anche a chi in questi anni ha sollevato critiche sui ritardi: "Le asfaltature sono state fatte – ha puntualizzato l’assessore – magari non quanto avremmo voluto, ma le risorse sono state dirottate su altre opere, e con i vincoli del Pnrr gli uffici sono stati fortemente impegnati". Tra gli altri interventi in programma: la messa in sicurezza del ponte alla Chiassa Superiore per 900.000 euro, il potenziamento dell’illuminazione pubblica (250.000 euro), l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza (200.000 euro) con lettura targhe nelle frazioni, e il riassetto idraulico di viale Santa Margherita (4 milioni di euro).

Previsti anche nuovi attraversamenti semaforici per la sicurezza dei pedoni e il completamento della passerella di Rigutino. Alcune opere slittano di un anno: tra queste gli interventi sull’immobile che un tempo ospitava la Banca d’Italia e la realizzazione di due nuove rotatorie in via dell’Acropoli e via Chiarini, spostati dal 2025 al 2026. Non sono mancate le voci critiche. Michele Menchetti e Francesco Romizi hanno annunciato voto contrario, mentre Federico Rossi e Meri Stella Cornacchini hanno sostenuto il provvedimento. La delibera è comunque passata con una maggioranza solida.