Stelle Michelin in arrivo. Il titolo Bib Gourmand a ristorante del centro: "Fieri del traguardo"

di Laura Lucente

Non solo stelle a . Se il Falconiere, guidato dall’instancabile Silvia Baracchi, resta saldamente un punto di riferimento con la sua blasonata stella, la ristorazione del territorio non manca di esprimere le sue eccellenze sempre sotto l’egida del marchio Michelin. Oggi saranno annunciati i migliori ristoranti d’Italia (e le nuove stelle) durante la "Michelin Guide Ceremony Italy" al Teatro Grande di Brescia, ma qualche anticipazione della più importante e conosciuta guida gastronomica è già stata resa nota. È quella legata ai cosiddetti "Bib Gourmand" titolo che viene assegnato a chi si "distingue per il buon rapporto qualità-prezzo e che offre un menu completo a un prezzo massimo di circa 40 euro".

Ed è qui che esprime un’altra sua eccellenza. Si tratta del ristorante La Bucaccia di Romano Magi nel cuore del centro storico. La sua Bib Gourmand è addirittura la 17esima consecutiva.

"Siamo estremamente felici e orgogliosi di questo nuovo riconoscimento – commenta il proprietario de La Bucaccia – che premia la nostra tenacia, ma anche l’impegno costante nella promozione del nostro territorio. Amo l’idea di promuovere e diffondere il piacere dello stare a tavola, offrendo il meglio della cucina toscana in un ambiente familiare ma, allo stesso tempo, altamente professionale".

Per essere un Bib Gourmand il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale, ma a fare la differenza "è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione". Un menù completo in linea con il progetto Michelin è di 29 euro dall’antipasto al dolce. Sono solo 26 i ristoranti in tutta la Toscana, 4 in provincia di Arezzo (Da Alighiero, Anghiari; Il Tirabusciò, Bibbiena; Il Cedro, Poppi Moggiona). "Un ottimo indirizzo per scoprire la cucina toscana e aretina – recita la guida – in un favoloso rincorrersi di sapori intensi e stuzzicanti, da gustare ai pochi tavoli sistemati lungo la strada o nelle due salette rustiche e romantiche. Una parola per il titolare Romano: simpatico e travolgente". La Guida Michelin esprime ancora altre segnalazioni interessanti a . Sono quelle per L’Osteria del Teatro, L’Enoteca Meucci e La Locanda del Mulino.