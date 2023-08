Stamani al via la preparazione estiva del Terranuova Traiana

Arezzo, 10 agosto 2023 – Il gruppo squadra del Terranuova Traiana, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza, si è radunata stamani allo stadio comunale Mario Matteini. Dopo le disposizioni di rito, la consegna del materiale tecnico e il briefing di benvenuto, spazio ai test atletici e a seguire l’inizio vero e proprio della preparazione. Gli allenamenti verranno alternati da 4 test-match previsti per i giorni 18, 24, 26 e 30 agosto (orari ed avversari da definire), fino ad arrivare alla prima uscita ufficiale in programma domenica 3 settembre con la gara di andata del primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, che farà da prologo all’inizio del campionato previsto 7 giorni più tardi. Saranno solo 4 i giorni di riposo: 15, 21, 27 e 29 agosto, mentre in programma sono 6 doppie sedute previste per i giorni 10, 11, 12, 13, 20 e 26 agosto.

Ecco la composizione dello staff tecnico e dei giocatori della prima squadra convocati per l’inizio della preparazione atletica. AREA SPORTIVA Responsabile Area tecnica: Andrea Morbidelli Direttore sportivo: Donello Resti Club manager: Sergio Melani Accompagnatore ufficiale: Massimiliano Reucci. STAFF TECNICO Allenatore: Marco Becattini Allenatore in seconda: Andrea Meniconi Preparatore atletico: Gianpietro Colcelli Preparatore portieri: Nico Gronchi Fisioterapista: Carlo Vigorito Massaggiatore: Roberto Matteoli.

CONVOCATI Portieri: Lorenzo Antonielli (2003), Giona Fedele (1993), Mirko Malvisi (2005), Daniele Messina (2006); Difensori: Alessandro Bega (1994), Tommaso Cappelli (2004), Fabio Giusti (2003), Diego Minatti (2004), Lorenzo Neri (2001), Alessandro Petrioli (2003), Andrea Saitta (1992), Tommaso Senzamici (2004); Centrocampisti: Jacopo Cioce (1998), Leonardo Mannella (1996), Alberto Marini (1999), Gionathan Vito Mascia (2003), Andrea Massai (1995), Tommaso Occhiolini (2003), Leonardo Sepe (2004), Alessio Saputo (2005), Federico Dini (2006), Simone Sulo (2006); Attaccanti: Pietro Ceppodomo (2003), Tommaso Landini (2005), Nicholas Redi (1994), Alessio Sacconi (1993), Irisjan Taflaj (1994), Filippo Viganò (2004).

Insomma, parte la nuova avventura per i ragazzi di Marco Becattini. La società ha messo a disposizione del tecnico una squadra decisamente intrigante, che può dire la sua nel prossimo campionato, cercando magari una pronta risalita in serie D. Il club di piazza Coralli aveva presentato domanda di ripescaggio, ma troppe società avevano un posizionamento migliore e la riammissione alla quarta serie nazionale è rimasta solo sulla carta.