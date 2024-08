"Sogno la Casa Bianca". Natalina, cuoca tiktoker si candida a cucinare per il presidente Usa

di Fabrizio Paladino

SANSEPOLCRO (Arezzo)

I suoi 3 milioni e 500mila follower su Tik Tok ora stanno facendo un tifo da stadio per la loro nonna preferita. Lei è Natalina Moroni, l’87enne di Sansepolcro, nell’Aretino, protagonista con le sue ricette-social che da tempo ormai stanno facendo il giro del mondo. E adesso per la star del web si potrebbero aprire le porte della Casa Bianca, addirittura qualche settimana prima dell’"ospite" più atteso (Trump o Harris?).

Le Cesarine, associazione fondata a Bologna nel 2004 e oggi composta da 1500 cuochi e cuoche amatoriali (tra questi c’è appunto la nonna tiktoker toscana), prevede la rotazione trimestrale dei suoi appassionati di cucina. La candidatura dell’associazione alla Casa Bianca arriva dopo che Cristeta Comerford, cuoca filippina di 61 anni al servizio dei presidenti degli Stati Uniti da 29, si è ritirata.

La proposta di Cesarine, inviata a Washington, prevede la rotazione trimestrale dei suoi appassionati di cucina provenienti da diverse regioni italiane che portano le autentiche tradizioni culinarie della penisola.

"Siamo entusiasti di annunciare la candidatura delle nostre 1.500 Cesarine e Cesarini come futuri chef della Casa Bianca — ha dichiarato Davide Maggi, ceo di Home Food Società Benefit a cui fanno capo la community e la piattaforma cesarine.com — Nessun altro Paese al mondo è in grado di garantire la varietà di ricette e la storica competenza diffusa della nostra rete".

La presenza del team Cesarine – – come sottolineano anche gli esperti – permetterebbe di offrire ai futuri inquilini della Casa Bianca "un’esperienza culinaria autentica e varia": dalla pasta fresca dell’Emilia-Romagna ai sapori mediterranei della Sicilia, passando per i ricchi piatti regionali della tradizione italiana (compresi quelli toscani di Natalina), con un occhio di riguardo alla dieta mediterranea e ai suoi benefici.

Da sempre Luca, il nipote dell’anziana di Sansepolcro, segue tutti i social di Natalina, condividendo con milioni di appassionati le ricette che, volta per volta, la chef prepara per i suoi follower.

"Posso condividere con voi una notizia straordinaria: mi sono candidata anch’io per andare a cucinare alla Casa Bianca – dice un’emozionata nonna Natalina – Il meraviglioso gruppo delle Cesarine di cui io sono onorata di farne parte, ha avuto l’idea di proporre la nostra amata cucina italiana alla residenza più famosa del mondo. Sarebbe un onore immenso far conoscere la nostra autentica cucina tradizione all’America. Grazie a tutti per il vostro sostegno – conclude – e speriamo di portare un pizzico di cucina tradizionale italiana anche oltreoceano".