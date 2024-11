Signorelli al top. Ecco Incontrada. Rubini e Pannofino

Si riapre il sipario del Teatro Signorelli di Cortona. Superate alcune difficoltà tecniche che hanno messo a rischio la possibilità di effettuare la stagione di prosa, gli appuntamenti nello storico teatro della Valdichiana riprendono con entusiasmo rinnovato. Undici gli appuntamenti, con due turni di abbonamento. La grande musica, la commedia e la danza saranno gli ingredienti di questa nuova stagione voluta e promossa dall’amministrazione comunale, dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e dall’Accademia degli Arditi. Come da tradizione, non mancheranno i nomi di richiamo, volti noti della scena nazionale. "Presentiamo un cartellone di grande qualità artistica, pensato per un pubblico plurale e inclusivo, attento e desideroso di assistere a tutti i generi del palcoscenico" - spiega la Direttrice di Toscana Spettacolo Patrizia Coletta. Il via in musica il 18 dicembre con il Concerto di Natale dell’Orchestra Regionale Toscana, diretta da Diego Ceretta. Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta saranno i protagonisti del doppio appuntamento di martedì 14 e mercoledì 15 gennaio "Ti sposo ma non troppo". Lunedì 3 e Martedì 4 febbraio altro doppio appuntamento con Francesco Pannofino in "Chi è io?". Martedì 11 e mercoledì 12 febbraio Daniele Russo e Sergio Rubini presentano "Il caso Jekyll". Il Teatro Signorelli celebrerà anche Giacomo Puccini, nel centenario dalla scomparsa, con "La Bohème" a cura della Cor Orchestra, venerdì 28 febbraio (fuori abbonamento). Mercoledì 12 e giovedì 13 marzo altro doppio appuntamento con "Otello" con un cast di attori scintillante, capitanato da Giuseppe Cederna. La conclusione della stagione è affidata sabato 29 marzo alla danza di Cob, Compagnia Opus Ballet, con "Sogno di una notte di mezza estate". "L’amministrazione comunale contribuisce alla realizzazione di questo programma con uno stanziamento consistente – hanno sottolineato il sindaco Luciano Meoni e Francesco Attesti assessore alla cultura - ma punta, in primo luogo, a ridare nuova vita e nuove prospettive al teatro. Serve uno sforzo collettivo per la manutenzione straordinaria che prevede investimenti consistenti".