Sicurezza Porcinai e movida, Confcommercio e Confesercenti: "Proseguono le azioni per garantire tranquillità agli operatori della zona"

Arezzo, 9 maggio 2024 – Utile e costruttivo incontro, questa mattina, in Prefettura sul tema della sicurezza cittadina e sul decoro. Occasione preziosa di confronto con il Prefetto Maddalena De Luca dopo le azioni messe in campo nelle settimane scorse per arginare il problema sicurezza nella zona dei giardini Porcinai.

Confcommercio e Confesercenti avevano richiesto la riunione utile a continuare il proficuo percorso di condivisione con le istituzioni avviato per garantire la sicurezza nei centralissimi giardini e nelle zone limitrofe.

"Abbiamo apprezzato" dichiarano Valeria Alvisi direttrice di Confesercenti Arezzo e Catiuscia Fei direttrice aggiunta di Confcommercio Firenze-Arezzo "l'attenzione che la Prefettura e il Comune, insieme alle Forze dell'Ordine hanno riservato ai giardini del Porcinai.

L'incontro di questa mattina è stata l'occasione per aggiornarsi intorno al tema sicurezza e per ribadire la necessità di continuare sul percorso avviato per riqualificare e valorizzare l'area. C'è la volontà da parte di tutti di alzare la percezione di sicurezza e di decoro.

Le azioni messe in campo fino ad oggi, seppur non risolutive, sono comunque importanti e significative ed hanno riscontrato i primi apprezzamenti tra i commercianti". L'incontro è servito anche ad affrontare il tema della sicurezza legato alla movida che riguarda altre piazze cittadine e che richiede un impegno in termini di controllo e prevenzione.

“Siamo disponibili come associazioni” concludono Confesercenti e Confcommercio “a fare la nostra parte e abbiamo dato la disponibilità a siglare un protocollo per sensibilizzare gli associati a collaborare per evitare che durante il periodo estivo, ma non solo, possano ripetersi episodi come quello accaduto lo scorso weekend in piazza della Badia".