Cortona (Arezzo), 17 settembre 2020 - Un'insegnante di 56 anni ha avuto un malore e ha perso conoscenza questa mattina intorno alle 7.30 all'Istituto delle Capezzine, l'agrario "Vegni" di Cortona.

La docente, che risiede fuori Toscana, è stata trasportata in codice rosso, con l'elicottero Pegaso 1 al policlinico delle Scotte di Siena. Sul posto era intervenuta anche un'automedica del 118.

La donna era appena scesa dalla macchina, e si stava avviando verso l'istituto dove insegna ormai da molti anni. Un malore improvviso l'ha bloccata: al momento della perdita di conoscenza c'erano solo pochi ragazzi, arrivati in anticipo rispetto alla campanella. Ma tutti gli altri sono arrivati dopo, affollando il piazzale mentre si svolgevano le operazioni di primo soccorso e il trasbordo sul pegaso per il trasferimento in ospedale.