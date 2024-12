Si è acceso il Natale a Montevarchi

Arezzo, 03 dicembre 2024 – Sabato pomeriggio, con l'accensione dell'albero di Natale in Piazza Varchi, è si è ufficialmente dato il via al Natale a Montevarchi. Rispetto all'anno scorso, una grande novità è stato il ritorno della Casa di Babbo Natale, ma in scala maggiore; se ne è occupata l'assessore Nocentini, che ha portato tutta la magia del Natale in poche stanze di un edificio, trasformandolo in un posto dove i bambini potranno spedire lettere a Babbo Natale, giocare e immergersi ancora di più nell'atmosfera festosa, tanto che il sindaco di Montevarchi ha addirittura proposto un'eventuale proseguimento del progetto anche nelle prime settimane di gennaio. L'atmosfera magica del centro storico di Montevarchi si è potuta creare anche grazie all'aiuto del Centro Commerciale Naturale, che l'8 e il 15 dicembre proporrà il mercatino della neve. Con la collaborazione della Pro Loco, inoltre, in Piazza Varchi, una ci sarà slitta con visione multimediale, dove i bambini potranno davvero credere di essere nel villaggio di Babbo Natale. Il 14 dicembre seguirà la festa con le bolle di sapone, per arrivare al 22 dicembre con la discesa di Babbo Natale. Il tutto si concluderà per l'Epifania, con l'arrivo nel centro storico della befana, che guiderà una Vespa.

All'inaugurazione degli eventi sono intervenuti il ​​sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, l'Assessore alla Promozione del territorio, Sandra Nocentini, il vicesindaco, Cristina Bucciarelli, e alcuni rappresentanti del Centro Commerciale Naturale di Montevarchi. Per il Natale 2024 a Montevarchi, ogni angolo del centro storico avrà il suo tema, a partire da Piazza Varchi con la neve ei pupazzi di neve, gli gnomi in Via Roma, dove sarà presente la tradizionale galleria. Piazza Umberto sarà allestita da Skynet con un bell'abete e Piazza Vittorio Veneto verrà illuminata anche quest'anno dalla Torre del Cassero. Sempre nel centro storico saranno presenti sette attrazioni e mostre, compresa la Casa di Babbo Natale, che l'anno scorso ha avuto un successo enorme tra i bambini, e anche la casa del famoso mattoncino della Lego. Un altro momento fondamentale sarà quello in cui i "nonnini" verranno intrattenuti dal circo, che potranno spostarsi addirittura all'interno della loro struttura per non far perdere l'esperienza a nessuno. E allora, che si accendano le luci!