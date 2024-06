"Sì alle intese trasversali". Azione, scelta bipartisan Lucia Cherici di Azione punta sulle competenze per le elezioni a Strasburgo e nei municipi, valorizzando il merito e proponendo iniziative per contrastare lo spopolamento dei borghi. In Europa sostengono Barbara Masini sui diritti civili. Scelte trasversali alle comunali per privilegiare le capacità delle persone.