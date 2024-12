Sfida alla capolista con nuovi sponsor

Due nuovi sponsor per l’Arezzo calcio femminile, che vanno quindi a completare la divisa di gioco ufficiale della squadra amaranto. Ad accompagnare Chimera Gold sul davanti della maglia ci sarà Unoaerre. L’azienda leader nel settore orafo e simbolo dell’artigianato e dell’imprenditoria aretina sarà dunque protagonista come nelle maglie della squadra maschile. Nei pantaloncini, invece, ecco il ritorno di Gp Motors, partner storico dell’Arezzo femminile che aveva accompagnato il club nella promozione dalla C alla B.

Intanto, la squadra è pronta a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali: il calendario prevede la difficile trasferta di Parma contro la capolista che vanta sia il miglior attacco che la miglior difesa del campionato. Due le ex dell’incontro: Carcassi, che ha giocato nel Parma nella seconda parte della scorsa stagione, e Zazzera, in amaranto dal 2022 al 2024. La partita si gioca oggi alle 14.30 al centro sportivo Il Noce di Noceto, vicino a Parma. Sarà visibile gratuitamente, previa registrazione, sul sito di VivoAzzurro Tv.