Servizi impiego, a Civitella Val di Chiana il terzo sportello Arti in provincia di Arezzo

Arezzo, 24 luglio 2024 – Dopo quelli di Sestino e San Giovanni Valdarno avviati da alcuni mesi, inaugurato a Civitella in Val di Chiana il terzo sportello decentrato nella provincia di Arezzo di Arti, l'Agenzia regionale toscana per l'impiego.

Ha sede presso il Municipio, in via Settembrini 21, a Badia al Pino, borgo principale del comune di Civitella, e sarà aperto ogni martedì dalle ore 9 alle ore 13. Questa mattina l’inaugurazione alla presenza dell’assessora alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini e del sindaco Andrea Tavarnesi.

Lo sportello di Arti, che afferisce al Centro per l’Impiego di Arezzo, sarà più facilmente raggiungibile da cittadine, cittadini e imprese dell’area della Val di Chiana aretina. Civitella Val di Chiana ha una posizione centrale rispetto agli altri Comuni della zona e la collocazione dello sportello a Badia al Pino consentirà di superare gli attuali disagi e criticità dettati dalla distanza del capoluogo toscano e dalle caratteristiche orografiche.

Come gli oltre 20 sportelli territoriali aperti negli ultimi mesi, il nuovo punto di accesso ai servizi per l’impiego rientra nell’ambito della strategia di rafforzamento della rete dei servizi pubblici per l'impiego realizzata anche grazie a GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive del lavoro finanziato dal PNRR.

In occasione dell’apertura dello sportello ha fatto giungere il proprio plauso il presidente Eugenio Giani: “Il nostro piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego prosegue con determinazione.

Il lavoro è al centro dell’azione del governo regionale, è un tema particolarmente delicato soprattutto in questa complessa fase economica”. “L'obiettivo di Regione Toscana è quello di rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese”, ha affermato l’assessora Nardini.

“Un impegno che riteniamo particolarmente importante per le aree interne e periferiche”, ha sottolineato, aggiungendo: “Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico, ma anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione: penso appunto al già menzionato programma di riforma delle politiche attive del lavoro GOL, finanziato con il PNRR, al Nuovo Patto per il Lavoro concertato con le parti sociali, agli avvisi per percorsi di formazione che stiamo finanziando e potremo finanziare grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il disallineamento tra domanda e offerta, salvaguardare l'occupazione e favorire la possibilità di nuovi posti lavoro. Ringrazio il sindaco e l'Amministrazione comunale per aver favorito questa nuova e significativa apertura". Esprime soddisfazione il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi.

“Siamo felici – ha commentato Tavarnesi - che il piano di rafforzamento della rete regionale dei servizi per l’impiego di Arti diventi operativo anche nel nostro territorio per offrire servizi di prima accoglienza e informazione orientativa per cittadini e imprese allo scopo di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro.

Lo sportello del centro per l’impiego sarà ospitato all’interno del Palazzo comunale, è un presidio e un traguardo importante che conferma la volontà della Regione Toscana, a cui va un ringraziamento, di rendere sempre più capillari i punti di accesso alle politiche del lavoro”.

Lo sportello offrirà servizi per cittadine, cittadini e imprese: accoglienza e informazione sui servizi del Cpi, iscrizioni allo stato di disoccupazione e al collocamento mirato ex lege 68/99, percorsi di orientamento individualizzato, incrocio domanda-offerta di lavoro.

Faciliterà la collaborazione con l’Amministrazione ospitante su determinati progetti e target di utenti, dai giovani NEET, alle donne vittime di violenza, a utenti con necessità di presa in carico integrata con i servizi sociali territoriali.