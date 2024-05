"Sergio Chienni annuncia i candidati al Consiglio comunale di Insieme per Terranuova: squadra rappresentativa e diversificata"

Sergio Chienni ha svelato i nomi dei candidati al Consiglio comunale di Insieme per Terranuova. Lo ha fatto ieri pomeriggio in una sala consiliare gremita di persone, esprimendo soddisfazione per la scelta fatta di concerto con la coalizione che sostiene l’attuale maggioranza. "Sono molto orgoglioso e felice della squadra che mi accompagnerà in questo cammino - ha spiegato il primo cittadino terranuovese - perché sono persone che rappresentano in maniera diffusa il nostro territorio, il mondo dell’associazionismo, dell’impresa, del lavoro, di chi si impegna quotidianamente nel fare volontariato". Del gruppo fanno parte Marta Tofani, infermiera alla Crt, Gabriele Scaramucci, impiegato in uno studio commerciale, Francesca Poccetti, impiegata di azienda farmaceutica e attiva nella parrocchia, Francesca Faelli, civilista, laureata in scienze politiche, Cesare Rogai, infermiere in pensione, Giulia Bigiarini, che opera nei servizi educativi, Sara Fabbrini, madre a tempo pieno, Camilla Migliorini, laureanda in giurisprudenza, Loriana Valoriani, dipendente pubblico, Mauro Bigazzi, anima della sagra del fagiolo zolfino, Marco Bonaccini, operaio metalmeccanico e rappresentante sindacale, Federico Tognazzi, consigliere uscente e membro del Terranuova Traiana, Paolo Del Vita, geometra, Daniele Lapi di Arkadia, Leonardo Ciarponi, capogruppo consiliare, già presidente del consiglio comunale, e Maria Rosa Sacchetti, dipendente Fimer.