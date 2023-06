Se la fabbrica chiude, salta un sistema

Dentro, nel silenzio della fabbrica immobile, gli operai occupano e resistono. Fuori, c’è un sistema che rischia di saltare insieme al destino della fabbrica che quel sistema nel tempo ha alimentato: un centinaio di imprese, cresciute al ritmo di investimenti in tecnologia e competenze. Un patrimonio che si regge sulle spalle di imprenditori, molti ex dipedenti dello stabilimento di Terranuova, e quattrocento tra tecnici e operai specializzati producono per Fimer. La crisi degli ultimi due anni ha già cambiato i connotati alla filiera con un calo di dipendenti e ordini dalla "casa madre". Mentre impazza la guerra dei Cda, quasi mille persone sono appese a un filo.

LuBi