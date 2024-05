Scontro moto-auto. Trentenne in ospedale

Incidente stradale tra un’auto e una moto nella mattinata di ieri. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 9 nel centro abitato di Bibbiena stazione lungo la statale Umbro Casentinese, all’altezza del distributore Esso.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un trentatreenne della zona, rimasto ferito nello scontro. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori del 118 giunti sul luogo del sinistro per prestare le prime cure, è stato trasportato con il Pegaso, all’ospedale Careggi di Firenze, dove comunque non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre all’ambulanza della pubblica assistenza del Casentino e alle forze dell’ordine, è intervenuta la Polizia di Municipale di Bibbiena per i rilievi del caso e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.