Scandalo Forteto Maisano firma un’altra inchiesta

di Angela Baldi

"Questa è la storia del Forteto, di chi l’ha fondato, di chi ci ha vissuto, di chi ci ha creduto, e di chi è fuggito, ma soprattutto è la storia di chi sapeva; di chi avrebbe dovuto fare qualcosa e non ha fatto assolutamente niente. È la storia di un cortocircuito sociale che per quarant’anni ha permesso all’inferno di sembrare il paradiso". Con queste parole Marco Maisano comincia il suo nuovo racconto. Continua la fortunata esperienza nei podcast del giornalista aretino. Dopo tante inchieste tv l’ex Iena nell’ultimo periodo si è concentrata sulla radio.

E ha messo in fila una serie di azzeccati e seguitissimi podcast. L’ultimo sbarcato su tutte le piattaforme è L’isola che non c’era dedicato al caso del Forteto. E cioè a molestie sessuali, maltrattamenti, pedofilia, violenza, umiliazione, ricatto, abusi fisici e psicologici. Un campionario di orrori che ha segnato per sempre le centinaia di vittime del "profeta" Rodolfo Fiesoli, fondatore nel 1977 con Luigi Goffredi della cooperativa agricola "il Forteto" attiva nel Mugello. A questa storia oscura Marco Maisano giornalista e podcaster e Edoardo Orlandi pratese, avvocato e criminologo hanno dedicato un podcast in sette puntate "L’isola che non c’era - La Favola nera del Forteto", presente su OnePodcast e sulle principali piattaforme.

Una vicenda di quarant’anni che ha posto interrogativi gravissimi sul funzionamento di alcuni uffici giudiziari e sul comportamento di numerosi magistrati e degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia di tutela dei soggetti più deboli. Il podcast sul Forteto arriva dopo il successo di Fantasma il caso Unabomber podcast grazie al quale il giornalista era riuscito a far riaprire un caso che rischiava di essere archiviato come uno dei cold case più famosi d’Italia. Non solo, è in rete ogni giorno una nuova puntata di "Ma perché?" con cui Maisano insieme a un esperto di politica o economia, scienza o cultura, riparte dalle basi, facendo la domanda più semplice del mondo: ma perché? Il podcast è arrivato dopo il successo di The italian job sui più grandi truffatori italiani e dopo quello clamoroso appunto di Fantasma il caso Una Bomber che ha portato a indagare oggi 11 persone.