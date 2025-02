Sant’Andrea dei giovani. Gavagni è il più votato. Carboni arriva solo sesto

I giovani spopolano alle elezioni per il rinnovo del direttivo a Porta Sant’Andrea. Il capitano Andrea Gavagni è stato il più votato tra i consiglieri con 310 preferenze, seguito dai giovanissimi Gianluca Bove con 281 preferenze, Francesco Torzoni con 250 e dal cancelliere e aiuto regista uscente Saverio Crestini a quota 241. Meno voti ha ottenuto il rettore Maurizio Carboni con 220 preferenze. Nel precedente mandato era stato il più votato, in questa tornata elettorale ha dovuto cedere il passo ai più giovani. Un risultato che non lo preoccupa affatto.

"Sono molto sereno - dice - i giovani sono stati premiati dal risultato elettorale e adesso sono loro che dovranno fare le scelte, anche per le cariche più importanti. Io mi metterò a disposizione di quelle persone che hanno avuto più voti di me. E’ giusto che adesso siano loro a presentare un progetto per il quartiere. In questi anni ho imparato a conoscerli e so quanto valgono. E sono pronto, nel lavoro come nel quartiere, a parlare e ad analizzare ogni progetto e a vedere il modo migliore per realizzarlo. Come, tanti consiglieri, ho nel quartiere un percorso importante, ma lungo. Il ricambio è fisiologico ed io sono aperto ad ogni scelta".

E la dimostrazione di questo ricambio in corso a Sant’Andrea è sicuramente il plebiscito ottenuto dal capitano Andrea Gavagni, il più votato in assoluto. "È un bellissimo attestato di stima e fiducia - dice - ma anche una bella responsabilità, che mi spinge a fare sempre meglio. In queste elezioni si sono affermati anche tanti giovani e penso che riusciremo a lavorare benissimo con quelli con più esperienza che sono rimasti nel direttivo. Per quanto riguarda la carica da rettore penso che Maurizio Carboni, al momento che ha deciso di ripresentarsi alle elezioni, non abbia problemi. Non penso che una manciata di voti decidano chi deve guidare il quartiere. Sant’Andrea ha ancora bisogno della grande esperienza di alcune persone. Ritengo che nuovo e vecchio possano ancora andare tranquillamente a braccetto".

Confermati quasi tutti i componenti del vecchio consiglio che sarà composto da Luca Bichi (200 voti), Francesco Bidini (149), Gianluca Bove (281), Nico Bulletti (125), Erica Canocchi (197), Maurizio Carboni (220), Saverio Crestini (241), Maria Chiara Gamurrini (132), Andrea Gavagni (310), Claudio Guerri (223), Benedetta Marconi (100), Tommaso Ricci (164), Gianni Sarrini (167), Francesco Torzoni (250) e Pietro Toti (155).

Nel collegio dei probiviri sono stati eletti Rino Cappelletti (109), Luca Ceccherini (193), Alessandro Duchi (139), Massimiliano Papa (137) e Michela Roselli (117). Nel collegio dei revisori dei conti eletti Jacopo Caneschi (98 voti), Duccio De Antoniis (120), Fabrizio Lasi (113). Supplenti Matteo Mattesini (72) e Giulio Scricciolo (73).

Nel seggio allestito nella sede di Palazzo San Giusto si sono presentati 523 soci su 742 aventi diritto al voto, con un’affluenza superiore al 70,5 % del corpo sociale.