Sansepolcro, bilancio biblioteca comunale: “20.013 grazie”

Arezzo, 16 gennaio 2025 – Il 2024 è stato un anno di crescita per la Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro. Un anno che conferma il progresso nei servizi, nell’ottimizzazione degli spazi e del loro utilizzo, nell’incremento del patrimonio e nella circolazione.

La Biblioteca ha effettuato oltre 20.000 prestiti tra quello locale, l’interbibliotecario e la fornitura di documenti, per un incremento del 20% rispetto al 2023, mentre i nuovi iscritti sono 427. Un dato estremamente positivo che oltre ad evidenziare una crescita sottolinea il valore sociale e culturale di questo spazio pubblico.

Molto ricca è stata anche l’attività dell’Archivio Storico con visite guidate programmate e circa 200 richieste per la consultazione di documenti sia della sezione preunitaria che di quella postunitaria.

È stato l’anno in cui la Biblioteca ha mostrato a una piccola delegazione del Gruppo Salinas, eccellenza imprenditoriale messicana, l’incunabolo della Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita di Luca Pacioli; l’incontro ha portato alla partecipazione come protagonista della Città di Sansepolcro a un’iniziativa culturale, organizzata a Città del Messico dal 6 al 9 novembre 2024, dal titolo “Redescupriendo a un genio: Luca Pacioli”.

Grande è stato il risalto mediatico che ha poi avvalorato l’allestimento, nel Museo civico Piero della Francesca di Sansepolcro, di una mostra monografica dedicata al prezioso incunabolo di cui quest’anno ricorrevano i 530 anni dalla pubblicazione. L’esposizione dal titolo “Per tutto l’universo divulgata: la Summa di Luca Pacioli” è stata aperta al pubblico dal 22 novembre 2024 al 12 gennaio 2025, ed è stata visitata da circa 4.000 visitatori.

Un vero successo. Importanza è stata riservata anche al restauro che ha visto l’intervento e la salvaguardia di due importanti volumi quattro-cinquecenteschi dell’Archivio Storico e la ripulitura di un corpus di 26 pezzi tra incisioni e stampe antiche dei secoli XVII-XIX. La Biblioteca ha poi ospitato oltre sessanta eventi tra presentazioni di libri, conferenze e laboratori.

Particolare risalto hanno avuto gli incontri didattici, rivolti a piccoli e grandi lettori, che hanno coinvolto le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e la scuole secondaria di primo e di secondo grado. Le attività tutte gratuite, svolte in collaborazione con la cooperativa di servizi Il Poliedro, hanno anche sviluppato percorsi tematici cittadini permettendo di visitare e conoscere importanti sedi culturali di Sansepolcro come il Museo Civico e la Casa di Piero della Francesca.

Nel mese di maggio, nell’ambito della manifestazione nazionale il Maggio dei libri la Biblioteca ha organizzato un concorso grafico, rivolto alle scuole, dedicato a “La metamorfosi” di Franz Kafka di cui, nel 2024, ricorreva il centenario dalla scomparsa. Hanno partecipato 34 ragazzi e le loro opere sono state esposte nel chiostro della Biblioteca dando vita ad un’interessante mostra tematica.

Sempre nell’ambito del Maggio dei libri, in collaborazione con le associazioni e le scuole aderenti al Patto per la Lettura, la Biblioteca ha inoltre realizzato la maratona di lettura terminando in cinque ore la lettura del libro di Tiziano Terzani “Lettere contro la guerra” a cui è seguito l’incontro con Folco Terzani, per un interessante scambio di idee e di opinioni.

Ha partecipato al progetto Risonanze (Extra)Ordinarie nato con lo scopo di diffondere e promuovere la lettura come strumento di partecipazione e inclusione, grazie al bando Ad Alta Voce 2023, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Percorso che si è rivolto a due classi dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Giovagnoli” di Sansepolcro e a tre dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Castiglion Fiorentino e si è articolato in percorsi di lettura come strumento di cittadinanza attiva, workshop su tecniche di lettura ad alta voce, per concludersi con la produzione di due reading musicali.

Durante questo anno sono proseguiti i lavori per riorganizzare gli spazi. Uno dei più importanti è stato quello relativo ai locali dei sottotetto con il montaggio di oltre 200 metri lineari di scaffali che andranno ad ospitare una rilevante sezione di archivio. Sono stati impostati i lavori che si concluderanno nella primo trimestre del 2025 con nuove scaffalature per la “Sala Fallaci” dove verrà ospitata tutta la collezione di Biblioteca di Arte sia per la consultazione sia per il prestito.

Questa operazione permetterà di ampliare i metri lineari per la gestione delle varie collezioni. Un lavoro importante riguarda la revisione del patrimonio di deposito, con riordino delle collezioni ed eventuale scarto, in modo da permettere una gestione complessiva del patrimonio più efficace anche in previsione dei nuovi acquisti.

In fine sono stati catalogati tutti i manoscritti che la Biblioteca possiede in modo che le informazioni siano reperibili da tutti gli utenti anche da remoto, e con la fine dell’anno la Biblioteca ha aderito al censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane entrando a fare parte del catalogo nazionale Manus Online, database che comprende la descrizione catalografiche dei manoscritti conservati presso le biblioteche italiane pubbliche, ecclesiastiche e private e dal 2025 inizieranno i lavori di inserimento dei dati in questo catalogo.

La Biblioteca ha continuato il suo ordinario lavoro di conservazione, catalogazione, gestione delle raccolte insieme all’arricchimento del suo patrimonio, con nuovi acquisti, recupero del pregresso e gestione delle donazioni. Infine il 31 dicembre la Biblioteca ha ottenuto per la quarta volta la qualifica di Città che legge per il triennio 2024-2025-2026.

Qualifica che Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, assegna per valorizzare l’amministrazione comunale che si impegna a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.