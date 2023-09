Sangiuliano City travolto a Milano: 6 gol, scuse ai tifosi

Dopo il tracollo a Bologna conil Corticella (6-2), il Sangiuliano City deve metabolizzare in fretta il colpo. Il girone D della serie D è uno dei più duri di tutta Italia e per i gialloverdi scesi di categoria dopo la prima esperienza l’anno scorso in C, la scorsa giornata è stata davvero traumatica tanto che il presidente Giovanni Luce ha imposto ad allenatore e giocatori il silenzio stampa. Mister Manuel Iori (nella foto) saprà quali corde sicuramente toccare oltre che apportare gli opportuni aggiustamenti ma intanto è il direttore sportivo Alessio Battaglino, unico autorizzato a parlare, a rilasciare qualche dichiarazione: "Mi sento ovviamente il primo colpevole di questa situazione perché non è accettabile fare certe prestazioni. Io onestamente provo vergogna e non posso che scusarmi con la proprietà, con la città e con i tifosi di questa sconfitta, perché si può perdere, ma non così". "Dobbiamo - aggiunge il dirigente - solo lavorare in silenzio: senza alcun alibi, anzi far tesoro degli errori ed essere consapevoli che non possiamo e non dobbiamo essere questi".

Sulle ragioni che possano aver condotto il Sangiuliano City ad incappare in un risultato così clamoroso il ds si esprime così: "E’ un campionato molto complicato ma sapremo rifarci". Luca Di Falco