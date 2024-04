San Giovanni. In 15.000 per il Sangiovese Festival

Arezzo, 10 aprile 2024 – Un successo oltre ogni aspettativa. Lo scorso fine settimana sono arrivati in 15mila a San Giovanni per il Sangiovese Festival, l’edizione zero dell’evento nato per far conoscere e gustare il vino dal vitigno re incontrastato dei rossi dell’Italia centrale. Cittadini e turisti di ogni fascia di età, provenienti dal Valdarno ma anche da fuori Regione hanno espresso sincero ed entusiasta apprezzamento per il fine settimana caratterizzato da degustazioni di vino – oltre 60 i produttori presenti – masterclass, talk, musica live, show, animazione e food truck. L’iniziativa organizzata e fortemente voluta dal Comune di San Giovanni insieme a Confcommercio Firenze-Arezzo e Ivv Italia, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo- Siena e nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana, si è svolta lo scorso fine settimana nel centro storico di San Giovanni, nella maestosa piazza Cavour e nella splendida piazza Masaccio.

Una festa dall’atmosfera informale promossa a pieni voti, dagli esperti di vino e dai produttori ma anche da curiosi e appassionati.La piazza vestita in verde con l’allestimento del prato con olivi secolari e botti ha colpito tutti i presenti. Un’immagine diversa di piazza Cavour, di grande convivialità. Elegante piazza Masaccio, con gli stand delle cantine collocate tra Palazzo d’Arnolfo e la Basilica. Fra gli ospiti del Sangiovese Festival ci sono stati Omar Pedrini che ha unito parole e musica con una performance live, Sarah Scaparone, Monica Caradonna protagonista del confronto “Le donne del vino”, il macellaio poeta più famoso al mondo Dario Cecchini con la sua arte e simpatia, il vicepresidente vicario nazionale di Fipe Confcommercio (la più importante federazione italiana dei pubblici esercizi) Aldo Cursano e il direttore generale Roberto Calugi, organizzatori dell’evento sul bere consapevole dedicato alle scuole.L’area Food-truck ha confermato la qualità della proposta dei cibi, dallo stufato sangiovannese agli hamburger 100% toscani, fino al lampredotto e ai birrifici della provincia di Arezzo, e ha svolto un servizio fondamentale per tutti i visitatori. Ad attirare l’attenzione anche l’ampio manto d’erba ornato di olivi che ha coperto piazza Cavour per tutto l’arco della kermesse, portando un po’ di natura in pieno centro, per un colpo d’occhio molto suggestivo.