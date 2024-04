San Donato, anello esterno interdetto al traffico e sosta

Arezzo, 26 aprile 2024 – Nelle giornate di venerdì 3 Maggio e sabato 4 Maggio l’anello esterno dell’ospedale San Donato sarà interdetto al passaggio e alla sosta delle auto.

La chiusura temporanea è necessaria a completare i lavori per l’installazione di due nuove pompe di calore sulla copertura del 3° e 4° settore dell'Ospedale. Gli interventi prevedono l'utilizzo di mezzi meccanici ingombranti e con ampio raggio di azione tali da non permettere di mantenere aperto l'accesso all'anello esterno.

La chiusura della strada è dalle 18 del giorno 03/05 fino alle 24 del giorno 04/05. Durante le lavorazioni, inoltre, verranno chiusi tutti gli accessi laterali: pertanto sarà possibile raggiungere i servizi e i reparti passando esclusivamente dall'ingresso principale dell’ospedale.

L'ingresso alla senologia dovrà avvenire da via Laschi e l'unico passaggio pedonale per raggiungere il parcheggio dipendenti di via Toscanelli sarà esclusivamente quello di fronte al sesto settore.

Tutti gli operatori che parcheggeranno le auto al parcheggio Pieraccini, per accedere alla loro sede di lavoro, dovranno passare obbligatoriamente dalla scalinata che porta all'anello interno Le Associazioni che trasportano i pazienti non deambulanti verso i vari servizi dell'ospedale, compresa la radiologia (TAC e RM), potranno accedere alla rampa del primo settore (rampa poliambulatori chirurgici) passando dalla sbarra di uscita dell'anello esterno (che verrà tenuta aperta) e facendo inversione di marcia per uscire.

Stesso passaggio potrà essere usato per le Associazioni che fanno servizio di dimissione per i reparti di degenza situati nel 1° e 2° settore (ortopedia, otorino, chirurgia generale, geriatria, neurologia e neuroriabilitazione); per tutte le altre degenze l'accesso delle ambulanze avverrà dall'anello interno presso la scala 5.

Tutti gli accessi dei mezzi dell'emergenza (ad esempio per l'emodinamica) dovranno avvenire attraverso il Pronto Soccorso.