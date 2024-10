Saluti da: un cortometraggio animato che racconta la Valtiberina

Saluti da: è questo il titolo di un cortometraggio animato che racconta la Valtiberina. Grazie alla vittoria del Bando Per Chi Crea 2023/24, promosso dalla Siae e dal Ministero della Cultura, l’associazione CasermArcheologica ha avuto il piacere di ospitare l’artista under 30 Tommaso Zerbi, originario di Torino, per lavorare a un progetto di animazione intitolato Saluti da. Il progetto è stato premiato nella sezione "Nuove Opere" del settore arti visive, performative e multimediali. Saluti da è stato sviluppato durante la residenza artistica di Zerbi, tenutasi nei mesi di luglio e agosto a Sansepolcro. L’artista ha avuto modo di incontrare e dialogare con la cittadinanza locale, con associazioni culturali e con le diverse realtà del territorio della Valtiberina. Questi incontri, insieme a sopralluoghi e interviste, hanno permesso a Zerbi di raccogliere idee e ispirazione per la creazione di un cortometraggio animato che riflette sugli aspetti più significativi della cultura delle Aree Interne della Valtiberina dai toni leggeri e surreali. Nel contesto della sua esplorazione artistica Zerbi ha cercato di individuare nuove forme di promozione territoriale e culturale. A tal fine, ha estrapolato frame e fotogrammi dal cortometraggio, che saranno utilizzati come materiale digitale e artistico per la promozione dei comuni coinvolti: Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Monterchi, Caprese Michelangelo, Badia Tedalda, Anghiari e Sestino. A corredo sono state realizzate anche cartoline cartacee, affrancabili e spendibili. Le musiche e il sonoro del cortometraggio sono state realizzate dalla giovane musicista toscana Corinna di Petrillo, le cui opere sono disponibili su tutte le principali piattaforme digitali. Il materiale realizzato è stato presentato al pubblico in un evento che ha coinvolto le realtà territoriali protagoniste del progetto mercoledì 9 ottobre a CasermArcheologica. Per vedere il corto animato Saluti da www.casermarcheologica.it/progetti/saluti-da/.