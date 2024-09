SABATO L’INIZIATIVA

1 Sabato torna l’appuntamento con "Via Romana in festa", l’evento organizzato da Confesercenti e dai commercianti della zona. Dalle 18 fino a mezzanotte l’arteria d’ingresso alla città si trasformerà in un’accogliente isola pedonale. Le auto lasceranno posto a spettacoli e al passeggio con i negozi protagonisti di un evento atteso dalla cittadinanza. Le attività di via Romana daranno il benvenuto ai visitatori. "Via Romana in festa" hanno ricordato la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi e il presidente Mario Landini "è un evento atteso dagli aretini che vogliono trascorrere piacevoli momenti di svago tra buona cucina, musica e divertimento. Un appuntamento di fine estate che compie 14 anni. Per i commercianti rappresenta l’occasione per vivere una giornata di festa e rafforzare il legame con la clientela". Ormai collaudato il format. Ad animare la festa ci saranno le scuole di ballo, la società di ginnastica ritmica, alcune società sportive e animazioni per bambini.

Alle 18 il taglio del nastro che darà l’avvio alla serata e la parata con trampolieri, giocolieri che animeranno via Romana.

Dalle 19,15 alle 20,15: laboratorio di circomotricità per tutti mentre, alle 21,30 prenderà il via lo spettacolo "Da qui a lì!" a cura degli allievi della scuola di circo "Sottosopra". In strada poi scenderanno le scuole di ballo e di ginnastica ritmica.

E poi la sfilata della rappresentativa in costume dei figuranti di Porta Santo Spirito. A fare da cornice alla manifestazione l’esposizione di auto storiche e sportive.