Roulotte si ribalta in autostrada

Arezzo, 14 maggio 2024 – Incidente sull’autostrada A1 in direzione Nord, al Km 355 nell’Aretino. Una roulotte si è ribaltata sulla carreggiata. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, 14 maggio. Secondo quanto appreso non sono rimaste ferite persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Arezzo, la polizia stradale e il carroattrezzi ACI. Il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza.