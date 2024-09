Rivoluzione digitale per Sua e Sue: un nuovo capitolo per l’innovazione e l’efficienza

Arezzo, 18 settembre 2024 – La Giunta comunale ha deliberato di partecipare all’avviso “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” finanziato nell’ambito del PNRR missione 1.

L’obiettivo principale del finanziamento è quello di creare un ecosistema digitale per SUAP e SUE che consenta di stabilire regole comuni e condivise tra le Amministrazioni coinvolte e raggiungere una completa interoperabilità con gli Sportelli Unici nei procedimenti amministrativi di SUAP e SUE, seguendo le specifiche tecniche di interoperabilità definite da AgID. Per i cittadini, le procedure amministrative diventeranno più snelle e rapide.

Si potrà accedere ai servizi e alle informazioni in modo semplice tramite piattaforme digitali, senza doversi recare fisicamente agli sportelli, sarà più facile monitorare lo stato delle pratiche e ottenere aggiornamenti in tempo reale, le autorizzazioni saranno trattate più velocemente permettendo alle imprese di ottenere permessi in tempi più brevi.

“Un intervento sistemico a livello nazionale che punta ad avere un alto impatto per cittadini ed imprese grazie a una gestione delle pratiche in modo completamente digitale, tempestivo e omogeneo in tutto il Paese - commenta l'assessore Monica Manneschi -.

L’obiettivo è accrescere le competenze digitali per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione”.