Rita Marcotulli stasera al Valdarno Jazz Festival

Arezzo, 27 luglio 2033 – Raccontare storie attraverso le note, in un viaggio che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura, dalle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo. È questa la poetica dietro alle composizioni di Rita Marcotulli, altro grande nome che stasera alle ore 21.30 presso l’arena del Teatro Garibaldi di Figline Valdarno (FI), impreziosirà la 40/ma edizione di Valdarno Jazz Festival, iniziativa con la direzione artistica di Daniele Malvisi e Gianmarco Scaglia, per una serata in collaborazione con Music Pool. In programma un live per piano solo fatto di musiche originali, anche suggerite dalle emozioni del momento, con una buona parte di improvvisazione. Non mancherà un omaggio al cinema – tema ricorrente per Marcotulli – e ad autori popolari italiani come Domenico Modugno e Pino Daniele, per una scaletta che può variare a seconda della sensibilità dell’artista con l'aggiunta di standard o nuovi brani.

Rita Marcotulli è applaudita internazionalmente per il suo stile unico e la capacità di improvvisare, partendo da fonti di ispirazione vaste che includono influenze dalla musica brasiliana, africana e indiana. Pianista e compositrice, ha studiato musica classica al Conservatorio di Santa Cecilia, oltre che con il Maestro Arnaldo Graziosi e con Susanna Spitanlick. Comincia a suonare professionalmente all'interno di piccoli gruppi negli anni Settanta e successivamente collabora con svariati artisti internazionali. Per citarne alcuni: Jon Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metheny, Sal Nistico, Michel Portal, Enrico Rava, Dewey Redman, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Norma Winstone.

Grande amante del cinema, è autrice della colonna sonora del film “Basilicata Coast to Coast”, lavoro per il quale ha ricevuto il Nastro D'Argento per la miglior colonna sonora oltre al David di Donatello. Nel 2019 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella le consegna il premio onorario come Ufficiale della Repubblica e ancora nel 2019 la nomination come membro della Royal Academy di Svezia istituita nel 1774 dal re Gustavo.