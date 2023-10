Ristrutturazione dell'antistadio a Sansepolcro: investimento di oltre 250mila euro

SANSEPOLCRO

Sono iniziati i lavori di sistemazione dell’antistadio Buitoni di Sansepolcro, un importante progetto che prevede la sostituzione del manto in erba sintetica. L’intervento consiste nella rimozione dell’attuale strato, la lavorazione del sottofondo e la posa in opera del nuovo manto. Saranno completamente riutilizzati i materiali presenti: infatti per la rimozione dell’attuale manto è stato utilizzato un apposito macchinario che toglie l’erba sintetica arrotolando la stessa e aspirando tutto il materiale di intarsio in gomma; questo permette dunque di riutilizzare il vecchio manto di erba sintetica. Abbattendo i costi di smaltimento del materiale sarà possibile ottenere un risparmio notevole che permetterà di investire sulla sistemazione di altri parchi cittadini e contribuirà alla salvaguardia dell’ambiente evitando la produzione di ulteriori rifiuti. I lavori, attualmente in corso, sono eseguiti da una ditta di Perugia, per un importo di 257.430,70 euro.

Questo primo intervento fa parte di un progetto ben più ampio che riguarda l’intera ristrutturazione dell’area e che prevede la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi che renderà indipendente l’impianto sportivo, oltre all’installazione di una tribuna per il pubblico. Inoltre, l’attuale impianto di illuminazione della struttura subirà un importante efficientamento energetico e vedrà l’installazione di nuovi corpi illuminanti a led che permetteranno di ridurre il consumo di energia elettrica e verrà ripristinata anche l’intera recinzione del campo. "Un lavoro fondamentale per lo sport a Sansepolcro, in uno dei principali centri di aggregazione che verrà completamente ristrutturato" ha detto l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi in merito ai lavori.