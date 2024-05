Ristorante lounge bar cerca dieci camerieri

1 CAMERIERE

Si cerca cameriere di ristornate e/o aiuto cuoco per agriturismo "Le terre dei cavalieri" di Cortona, per accoglienza clienti, illustrazione del menù e ordinazioni, preparazione alimenti e pulizia cucina. Lavoro a turni, con orario spezzato, nel fine settimana, part time. Codice: AR-224328. Scadenza: 22 maggio.

2 CAMERIERI DI BAR

Si cercano barman anche senza esperienza, per servizio sala bar e pasticceria. Contratto a tempo indeterminato. Sede: Foiano. Codice: AR-223924. Scadenza: 19 maggio.

10 CAMERIERI

Si cerca personale con esperienza per ristorante lounge bar ad Arezzo per servizio ai tavoli e mantenimento in ordine degli ambienti. Disponibilità lavorativa in orario serale. Contratto a tempo determinato. Codice: AR-223750. Scadenza: 13 maggio.