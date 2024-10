Risorse per costruire un’altra Rsa: "Occorre accelerare il progetto"

La Regione Toscana ha dato il via libera alla variazione di bilancio, con una serie di emendamenti che sorridono anche al Valdarno. In particolare, 450mila euro andranno al Comune di Bucine per la manutenzione della Rsa comunale e per le spese di progettazione di una nuova sede. La casa di riposo valdambrina, balzata purtroppo agli onori della cronaca in epoca Covid – dodici furono i decessi - è destinata a cambiare location. Ma nel frattempo 150.000 euro saranno utilizzati per mettere in sicurezza l’edificio attuale dal punto di vista dell’antincendio. "Gli altri 300.000 euro – ha spiegato il sindaco Paolo Nannini – consentiranno di provvedere alla progettazione della nuova Residenza Sanitaria Assistenziale. Abbiamo individuato un’area in cui costruirla, ma ancora non è stato deciso in maniera definitiva dove verrà realizzata. Stiamo poi pensando al modello con cui troverà forma – ha aggiunto il primo cittadino - non è detto che venga realizzata direttamente dal Comune. La potrebbe finanziare un privato e gestirla. Il tutto, ovviamente, con una gara. Vedremo. L’obiettivo è quello di avere una casa di riposo che abbia le dimensioni di quella attuale dal punto di vista dei posti letto". E la sede attuale? "Si trasformerà in distretto sanitario", ha annunciato Nannini. Ma bisogna correre. "Occorre accelerare su questo progetto perché la Rsa deve essere pronta nel giro di tre anni e mezzo, quattro anni al massimo", ha concluso il sindaco di Bucine. La variazione di bilancio della Regione Toscana prevede finanziamenti anche al Comune di Terranuova Bracciolini. Parliamo di 150.000 euro per interventi di sistemazione della viabilità di accesso alla sede della Clinica Riabilitazione Toscana e per la realizzazione di nuovi posteggi, anche a servizio della struttura, in prossimità della sede della Misericordia e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Soddisfatti i consiglieri regionali del Pd aretino Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis. "Questa variazione di bilancio è responsabile e concreta, ed è la dimostrazione che la Regione Toscana non fa promesse ma realizza progetti, a differenza del Governo di destra che non sta finanziando opere importanti per la Toscana e per l’Italia come la Due Mari", hanno detto. Dal canto suo, il presidente Giani ha sottolineato che la Regione ha fatto un’operazione che porta 49 milioni sul bilancio regionale. "Si tratta di oneri finanziari relativi agli investimenti fatti nel settore e che prima facevano parte del fondo sanitario regionale", ha spiegato.