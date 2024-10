Risistemazione degli asfalti: 750mila euro di interventi

Arezzo, 11 ottobre 2024 – Risistemazione degli asfalti per un totale di 750mila euro su vari tratti stradali della città.

Gli interventi conclusi hanno interessato il tratto di via XXV Aprile compreso tra il palazzo della Banca d’Italia e via degli Accolti e via Leone Leoni, in corso i lavori su viale Mecenate, intervento quest'ultimo che segue i lavori eseguiti sui sottoservizi. Di prossimo inizio i lavori di manutenzione ordinaria su via Ristoro d'Arezzo, via della Minerva, via Tommaso Perelli, viale Simone Martini, Chiani.

Contemporaneamente sono al lavoro squadre di intervento per il ripristino delle buche localizzate provocate dalle insistenti piogge di questi giorni. Entro la fine di ottobre prenderanno avvio i lavori di totale riasfaltatura di via Calamandrei con lavorazioni che prevedono il rinforzo del sottofondo, un intervento corposo per un investimento pari a 1.900.000 euro.

“Si tratta di interventi che rispondono ad una programmazione mirata alla manutenzione del manto stradale. In particolare, i lavori su via Calamandrei contribuiranno a sistemare un’arteria cittadina strategica e di grande traffico, a garanzia della sicurezza di tutti”, ha dichiarato l’assessore Alessandro Casi.