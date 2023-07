Quella partita gravissima ma non seria

Perfino le sfide mitiche tra Villeneuve e Arnoux impallidiscono davanti a quello che sta avvenendo sul "circuito" di Terranuova. I due campioni erano assi del sorpasso. Ma la Fimer è un’altra cosa. Da mesi la vertenza ha preso un passo surreale. Gli accordi di notte scavalcano quelli di giorno, l’alba "scioglie" le firme, i vincitori scivolano sotto il podio. Proprietari e piloti sembrano spiazzarsi a vicenda. L’ultima svolta, sempre che resista all’alba, racconta di un nuovo sorpasso McLaren, specialità di famiglia, ma non sai se saltare in aria con il popcorn o se cambiare canale. E tutto sarebbe molto appassionante se in ballo non ci fosse la vita di 400 famiglie. Davanti a loro il gioco si smonta. E scopri che la situazione sarà pure gravissima: ma non è seria.

