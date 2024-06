Quattro nuovi bus di Autolinee Toscane in servizio nel territorio

VALTIBERINA

Dei sette nuovi bus extraurbani che entrano in servizio sul territorio delle provincie di Firenze e di Arezzo, quattro arrivano in dotazione per la zona di Sansepolcro. Si tratta di mezzi da 9 metri, già pronti ed allestiti, che a breve saranno messi su strada; finanziati con fondi regionali derivanti dal finanziamento DM81, vanno a integrare la complessa operazione di rinnovamento che sta portando avanti Autolinee Toscane. Si tratta di Otokar Vectio UH da 9,2 metri, dotati di un motore a benzina Euro VI di ultima generazione. Possono trasportare fino a 42 passeggeri (7 in piedi e 35 seduti) e, viste le dimensioni non particolarmente ingombranti, si presentano adeguati e adatti per molte tratte extraurbane, dove le strade non sono molto ampie.

Inoltre, grazie alla doppia porta centrale, al pavimento ribassato e alla pedana manuale, hanno un accesso molto facilitato per le persone in carrozzella. Inoltre, hanno tutti il sistema Avm, che consente di essere collegato al Gps e di dare informazioni sul tempo reale. A questo si aggiungono la cabina chiusa per il conducente, la presenza del sistema di videosorveglianza con telecamere, il conta-passeggeri ed obliteratrice e validatrice, compresa quella Tip Tap, che consente di pagare il biglietto a bordo, con la carta di credito, senza sovrapprezzo.

"Siamo orgogliosi di accogliere quattro nuovi mezzi dotati di tecnologie all’avanguardia e progettati per garantire massima sicurezza e comfort ai nostri cittadini, inclusi con quelli con disabilità, per un trasporto pubblico locale più sostenibile e meno inquinante – ha detto il sindaco Fabrizio Innocenti – e si tratta di un importante passo avanti nel migliorare la mobilità anche nelle nostre aree extraurbane, dove spesso le strade sono più strette e meno agevoli. Ringrazio Regione ed Autolinee Toscane per il processo di rinnovo dei mezzi, per un trasporto pubblico sempre più sicuro, affidabile ed eco-friendly".