Quando la musica abbatte ogni barriera...

Arezzo, 09 giugno 2025 – È stata una serata piena di emozione e significato quella vissuta venerdì in Piazza della Repubblica in occasione dell'evento "Una Notte a Terranuova" dove, tra le note e gli applausi, si è scritta una piccola, grande pagina di inclusione. Sul palco, insieme agli StranoBakkano, storica band valdarnese, ha suonato anche Massimo Ghezzi, un giovane musicista autistico che ha regalato al pubblico due brani intensi e sentiti. A ricordare con grande emozione quanto accaduto l'associazione "Abbracciamo il Valdarno", costituita nel 2021 e formata da genitori di bambini o adulti con disturbo dello spettro autistico o disturbi del neurosviluppo. Gli occhi lucidi di molti presenti, in particolare di genitori e familiari, raccontavano più delle parole. “Spettacolare, emozionante, possibile”: sono questi i termini che rimbalzano nei pensieri di chi ha assistito alla performance.

Perché quella di Massimo, come ha ricordato l'associazione, non è solo una comparsa sul palco, ma il frutto di un lungo cammino fatto di fiducia, fatica e tenacia. Un percorso condiviso con la sua famiglia, che ogni giorno si batte per ottenere opportunità concrete, per trovare chi sia disposto a insegnare, accogliere, credere. A credere in Massimo ci hanno pensato anche gli StranoBakkano. “Massimo aveva sempre suonato da solo”, racconta la madre, “ma loro sono stati dolcissimi, lo hanno sostenuto in tutto”. E c’è un altro dato che colpisce: Massimo ha sempre suonato ad orecchio, e solo da pochi mesi ha iniziato a studiare la musica in modo strutturato. Il talento c’è, ma ciò che fa davvero la differenza è l’ambiente: chi sa aprire le porte, chi tende la mano, chi lascia spazio. Il messaggio è chiaro e potente: date spazio, date opportunità di espressione, come hanno fatto questi artisti dal cuore grande.

Sul palco, accanto a Massimo, anche il sindaco Sergio Chienni, che con il cellulare in mano ha immortalato la scena, visibilmente commosso e coinvolto. “Più felice di tutti noi”, dicono alcuni genitori. E non è difficile crederlo. "È stato bellissimo vedere suonare Massimo sul palco, nel mondo di tutti - ha detto il sindaco di Terranuova Sergio Chienni - Come dovrebbe essere sempre. Ed è stato il momento più bello di emozionante di ieri sera. Massimo è un batterista bravissimo e quello che ama di più è suonare". Le famiglie, gli educatori, i mediatori sportivi e tutti coloro che fanno parte del progetto Abbracciamo il Valdarno hanno gioito di fronte a questo momento. Perché ogni volta che un ragazzo con disabilità riesce a farsi vedere, a far sentire che esiste, è una vittoria per tutta la comunità. "Grazie Massimo. Grazie StranoBakkano. Grazie Sergio Chienni - ha voluto ribadire l'associazione - Il Valdarno, ancora una volta, ha dimostrato che la musica può davvero cambiare il mondo. Anche solo per qualche nota.