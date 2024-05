Progetto “Erasmus Go Green”. Coinvolti I Licei di San Giovanni e il Comprensivo Petrarca di Montevarchi.

Ieri mattina, presso il Centro di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno, si è svolto un incontro dedicato al Progetto ERASMUS – GO GREEN (Transdisciplinary Approaches to Teaching Environmental Sustainability at School). L'iniziativa, promossa dall’ISIS Galilei di Firenze, ha coinvolto attivamente diverse scuole della vallata, tra cui il Liceo “Giovanni da San Giovanni” e l’Istituto Comprensivo “Francesco Petrarca” di Montevarchi. Il Progetto GoGreen, nato per promuovere la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica, ha visto la partecipazione di numerosi partner internazionali per un periodo di due anni. Tra i principali attori, oltre all'ISIS Galilei, si annoverano Pixel, agenzia formativa, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Fundatia Euro ED dalla Romania, Agrupamento de Escola Braganca dal Portogallo, Technological University of the Shannon Midlands Midwest dall'Irlanda, e Universidad del Pais Vasco dalla Spagna.

Durante l'evento, il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Giorni, insieme a un gruppo di insegnanti del Liceo e del Tecnico dell’ISIS Galilei, ha illustrato le finalità e le attività del progetto. L'obiettivo centrale del Progetto GoGreen è sviluppare competenze rilevanti per la sostenibilità ambientale e creare strategie e metodologie innovative per le competenze settoriali “green" ed ecologiche. Tra le pratiche innovative sperimentate, vi sono il risparmio delle risorse, la riduzione del consumo energetico e dei rifiuti, la compensazione delle emissioni di carbonio e l’adozione di scelte più sostenibili in termini di alimentazione e mobilità. Iniziato il 1° dicembre 2022 e con conclusione prevista per il 30 novembre 2024, il progetto ha previsto un corso di formazione rivolto agli insegnanti, una sperimentazione didattica in aula destinata agli studenti e la creazione di un Syllabus per diffondere buone pratiche di sostenibilità ambientale, sociale, culturale e politica in aula.