Primo Maggio in sella Torna il Vespa Raduno

Cantata a squarciagola nella canzone dei Lunapop del ’99, la 50 Special, insieme a tutti tutti gli altri modelli di Vespa, sarà la protagonista del maga raduno del 1 maggio. Il programma del raduno nazionale VespArezzo che torna domani prevede quest’anno il tour da Arezzo a Cortona in sella a una Vespa. L’evento, giunto alla ventiduesima edizione, riunirà centinaia di vespisti da tutta Europa pronti a dare vita a una colorata carovana per una giornata all’insegna della condivisione e della scoperta del territorio.

L’evento, promosso dal Vespa Club Arezzo sotto l’egida del Vespa Club Italia con i patrocini dei Comuni di Arezzo e di Cortona, è una delle più importanti e partecipate occasioni di ritrovo per gli appassionati di questo iconico mezzo di trasporto arrivati in città dall’Italia e dall’estero. Tra gli ottocento partecipanti attesi, infatti, la presenza anche di rappresentanti dei club dal Belgio, Francia, Svizzera e Ungheria.

Il VespArezzo prenderà il via domani alle 8 al Prato di Arezzo per la consegna dei kit, per la colazione, per la benedizione di don Alvaro Bardelli e per il saluto dell’assessore allo sport Federico Scapecchi, poi i vespisti accenderanno i motori per una sfilata tra le vie del centro storico e per un giro turistico verso la Valdichiana su alcune delle strade secondarie più belle della vallata.

La prima tappa sarà ai giardini del Parterre di Cortona dove i partecipanti lasceranno i propri mezzi per una passeggiata nelle vie del centro storico fino ad arrivare in piazza della Repubblica: qui, approfittando del suggestivo scenario della scalinata del Comune, è prevista l’accoglienza delle autorità locali e la premiazione di tutti i Vespa Club presenti. La giornata, sostenuta dai main sponsor Atam e Assicurazioni Generali Minozzi, terminerà poi alle 13.30 con un pranzo a base di sapori locali che anticiperà i saluti finali e l’arrivederci alla ventitreesima edizione del 2024.

La giornata del 1 maggio sarà anticipata dalla seconda edizione del Giro degli Eroici che, oggi, proporrà un primo momento di aggregazione per i vespisti già arrivati in città che potranno partecipare a un giro a lunga percorrenza di 250 chilometri nelle terre senesi con partenza alle 9 dal Prato di Arezzo, pranzo a Buonconvento e ritorno alle 18.

La vigilia sarà arricchita da un ulteriore momento gastronomico, con la VespaCena al Fuorimenù. Per informazioni e per iscrizioni è possibile visitare il sito www.vespaclubarezzo.it.