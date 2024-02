Primo Festival Salute Mentale ad Arezzo: ospiti illustri e temi cruciali per l'inclusione e il benessere Il primo Festival della salute mentale ad Arezzo ospita esperti e artisti per affrontare temi cruciali come la disabilità mentale e l'inclusione. Eventi e iniziative si svolgeranno in vari luoghi della città fino al 24 febbraio, con la partecipazione di docenti dell'Università di Siena. Un'occasione per promuovere la consapevolezza e il benessere mentale.