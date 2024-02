"Presentazione del libro 'Tante vite per un sogno' a San Giovanni: un omaggio a giovani vite spezzate"

Si concluderà questo pomeriggio un fine settimana di interessanti appuntamenti alla casa della cultura Palomar, in Piazza della Libertà a San Giovanni, nell’ambito della rassegna per la promozione della lettura "Le piazze del sapere", promossa dal Comune di San Giovanni con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni e associazione culturale Pandora.

Alle 17:30, infatti, sarà la volta della presentazione del libro "Tante vite per un sogno". L’inizio a cura di Sara Romoli dedicato a tre ragazzi prematuramente scomparsi negli ultimi anni come Marco Masini, Beatrice Torrini e Gregorio Pagliucoli, tutti valdarnesi ed ex suoi compagni di classe a cui la vita ha riservato un destino veramente beffardo. Tutti i proventi della vendita riservati all’autrice andranno in beneficenza ad Adele Pagliucoli, figlia di Gregorio, che ha recitato nel book trailer del lancio del libro. Sara Romoli, classe 78, cresciuta a Figline Valdarno a cui è rimasta sempre legata anche per alcune care amicizie, svolge la professione di agente immobiliare a New York dove vive con il marito.

Grande appassionata di criminologia, che ha studiato per molto tempo proprio nella grande mela, non è nuova a pubblicazioni visto che ha già scritto un primo libro - un’autobiografia a scopo terapeutico come da lei stessa definita - nel bel mezzo di una grave malattia per fortuna alle spalle e che le ha consentito di poter superare la fase più difficile della sua vita.

Alla presentazione, oltre alla stessa Romoli, interverrà Silvestro Neri, poeta e docente.