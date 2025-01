Pranzo con festa per over 65. La storia di Capolona a tavola

Hanno tutti più di 65 anni e hanno festeggiato insieme il 42esimo compleanno del "Pranzo over 65", che viene offerto ogni anno dal Comune ai suoi cittadini più vetusti. "Anche quest’anno abbiamo avuto tante adesioni al pranzo - dice il sindaco Mario Francesconi - i nostri cittadini over 65 che hanno fatto la storia del nostro paese e ancora sono pronti a dare una mano in famiglia e nella comunità. Questo pranzo è da sempre un importante momento d’incontro, un’occasione per le persone per ritrovarsi e parlarsi guardandosi in faccia. Non al telefono, come purtroppo quasi sempre avviene. E nella nostra società uno dei mali più grandi è quello della solitudine che affligge in maniera particolare le persone anziane. Per questo abbiamo organizzato un pranzo aperto a tutti per potersi ritrovare a tavola anche con l’amico più lontano. Gratuito per i residenti a Capolona, mentre gli altri, che abitano fuori comune, abbiamo messo una cifra simbolica di 10 euro".

L’incontro conviviale, nato tanti anni fa per la Befana come Pranzo degli anziani, è stato organizzato in collaborazione con la Proloco Il Ponte, nei cui locali si è svolta l’iniziativa, e con Beta 2, la cooperativa sociale di tipo B, a cui è affidata la gestione della mensa scolastica. Importante e significativa è stata anche la presenza anche dei parroci, da don Franco Ristori di Castelluccio, a don Adriano Ralli di Pieve San Giovanni, a don Salvatore Scardicchio parroco di Subbiano della cui parrocchia fa parte anche la zona nord di Capolona. E c’è stata anche un’altra iniziativa di solidarietà rivolta agli Over 90 del paese.

"Da sei anni come amministrazione - spiega il sindaco Francesconi - abbiamo creato un altro momento d’incontro e di saluto, la Befana del Biscotto, dedicato agli ultranovantenni. Un atto di riconoscenza per quello che hanno fatto per la nostra comunità, nel lavoro e nella famiglia. È emozionante andare a casa delle persone anziane, che ti accolgono sempre con grande entusiasmo. Il fatto che il sindaco vada a trovarli con un dono, anche se piccolo, li fa sentire importanti. In realtà è un onore mio, dei miei assessori e consiglieri che vengono insieme a me a salutarli, essere accolti con tanto affetto".

Prima di Natale l’amministrazione comunale aveva portato alla rsa Boschi di Subbiano una sedia a rotelle per gli ospiti della casa di riposo.

So.Fa.