Ponte sul Tevere, avanti con i lavori. Marzi: "Intervento strategico"

SANSEPOLCRO

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione della viabilità di collegamento al secondo ponte sul Tevere a Sansepolcro, un’opera strategica per la mobilità e per il miglioramento del traffico cittadino. Le ditte incaricate, operative da alcuni mesi, hanno già completato importanti interventi infrastrutturali e sono pronte a passare alle fasi successive dei lavori. Ad oggi, è stata portata a termine la realizzazione dei cassonetti stradali e completata la risagomatura della Reglia, che ha richiesto una precisa opera di modellazione del terreno per garantire la stabilità e la sicurezza dell’infrastruttura. Inoltre, si è proceduto con la creazione dei muri di sostegno, fondamentali per la tenuta e il supporto delle aree di collegamento. Nei prossimi mesi, il cantiere sarà impegnato nell’installazione delle barriere stradali, nelle opere di finitura relative alla realizzazione della pista ciclopedonale e in altre opere strutturali.

Questi interventi mirano non solo a creare un’efficiente viabilità di collegamento della città al ponte, ma anche a valorizzare il percorso ciclopedonale come spazio sicuro e fruibile per cittadini e turisti. A conclusione di questa fase, si procederà con la posa del manto stradale, un passaggio chiave per l’apertura definitiva della nuova viabilità. Una volta ultimata, questa nuova viabilità alleggerirà in modo significativo il traffico sulla Senese Aretina, principale arteria cittadina, rendendo più scorrevole il flusso veicolare e migliorando la qualità della vita dei residenti.

Allo stesso tempo, l’intervento agevolerà il collegamento tra le diverse aree della città, favorendo lo sviluppo economico e sociale del territorio. "Il secondo ponte sul Tevere e la viabilità di collegamento costituiscono un progetto di grande rilievo per Sansepolcro - ha dichiarato l’assessore Riccardo Marzi – e questa infrastruttura non solo garantirà una maggiore fluidità del traffico urbano, ma rappresenterà anche un passo importante verso una città più moderna e vivibile. La sua realizzazione segue il cronoprogramma stabilito e siamo certi che, una volta ultimato, porterà grandi benefici alla nostra comunità". Con questi interventi, Sansepolcro si conferma impegnata nel miglioramento delle proprie infrastrutture, con una visione orientata al futuro e alla sostenibilità.