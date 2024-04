Polizia municipale cerca nove agenti

Nove posti nella polizia municipale di Arezzo. Scadrà alle 23.59 dell’8 maggio il termine ultimo per presentare domanda e candidarsi. Tra i requisiti generali: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001; età non inferiore ad anni 18; iscrizione nelle liste elettorali; non avere riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); on essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta e inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it. La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dall’8 aprile all’8 maggio e verrà automaticamente disattivata alle 23:59 dell’ 8 maggio. Il concorso prevede tre prove: una scritta, una di idoneità fisica e l’altra orale. Al termine della procedura concorsuale i candidati avvieranno la loro formazione personale per entrare a far parte del corpo di Polizia Municipale di Arezzo con contratto a tempo indeterminato.