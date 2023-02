Piazza Giotto, vertice con i residenti Solo 15 alberi abbattuti e sostituiti

Demolizione delle aiuole e della fontana, rimozione delle pavimentazioni, adeguamento dei sottoservizi, rifacimento della pubblica illuminazione; realizzazione di aiuole con piantumazione di nuove alberature ed arbusti. Partirà a fine anno l’imponente opera di restyling di piazza Giotto. Con poco più di 1,5 milioni di euro la piazza avrà l’ammodernamento che da anni residenti e commercianti chiedono al Comune per far tornare la piazza agli antichi splendori. C’è un però. Il progetto, redatto dai tecnici del servizio progettazione opere pubbliche, fa, anzi faceva, storcere il naso a qualcuno. Un punto ben preciso, quello in cui prevede l’abbattimento di alcuni alberi. E così una piccola delegazione di residenti ha chiesto e ottenuto un incontro con l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi per presentargli la sua preoccupazione.

"Un incontro che è risultato importante per dare risposta alle preoccupazioni sorte a causa di una del tutto inesatta informazione riguardo l’abbattimento delle alberature della piazza. Fugato questo dubbio, del tutto infondato, il progetto è stato apprezzato e condiviso, oltre che valutato assolutamente necessario. Desidero ringraziare i cittadini che hanno voluto questo confronto assolutamente costruttivo e positivo: abbiamo insieme previsto un futuro incontro per illustrare il progetto a tutti i residenti del quartiere" ha detto Casi.

"L’assessore ci ha rassicurato e spiegato che verranno abbattuti solo 15 alberi, che verranno sostituiti con esemplari più alti possibile" spiega Michele Grotti, residente della zona. "Probabile che riusciremo a non far abbattere anche i due alberi in piazza. L’incontro è stato molto proficuo, monitoreremo ogni fase del progetto. Nei prossimi giorni una delegazione più cospicua della piazza incontrerà pubblicamente l’assessore che si è dimostrato molto disponibile".

Casi ha spiegato: "Abbiamo ripensato piazza Giotto come luogo di aggregazione di un quartiere che per anni è stato il fiore all’occhiello della città in quanto a innovazione architettonica. Oggi, partendo dalla piazza, c’è necessità di interventi di ammodernamento e di decoro, fruibilità degli spazi, attenzione per il verde pubblico e innovazione negli arredi e soluzioni edili, e sarà data maggiore centralità alla chiesa costruendo un nuovo sagrato che armonizzi la distribuzione degli spazi esterni. Il tutto, nel pieno rispetto dello stile architettonico oltre che dell’impatto ambientale. Attenzione sarà riservata al verde, ampliando quello esistente così da scongiurare l’eventualità di creare "isole di calore", e anche nelle alberature sarà preservato quello che già esiste fermo restando alcuni piccoli aggiustamenti soprattutto riguardo quelle piante già oggi secche" ha concluso.

Gaia Papi