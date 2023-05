Piazza Garibaldi si rifà l’abito Un intervento da 700 mila euro Giardini e altre sei telecamere

di Sonia Fardelli

Gli abitanti di Soci vedranno presto tornare all’antico splendore piazza Garibaldi, cuore del paese. Da una manovra di bilancio fatta dal Comune sono stati infatti stanziati 250mila euro che mancavano per arrivare alla copertura totale di 750 mila euro necessari. E’ un progetto ai cui i cittadini tengono in maniera particolare. E’ stato infatti realizzato dall’architetto Francesco Ristori con un processo partecipato, ovvero il suo progetto è stato esposto all’auditorium del paese per essere visionato dai cittadini, che potevano dare anche suggerimenti. Ne è venuta fuori così una nuova piazza Garibaldi che va incontro ai desideri degli abitanti.

Verrà completamente rifatto il manto stradale e vi verrà riportato l’elemento dell’acqua presente in passato con una fontana. Dovrebbe poi comparire nel cuore della piazza la scritta Soci in cortene, un po’ come è stato fatto a Bibbiena in Piazza Grande. Il primo stralcio di lavori si occuperà di piazza Garibaldi, mentre con il successivo verrà ristrutturata anche via XX Settembre. Nuova piazza a Soci, con questa manovra di bilancio di primavera da 700 mila euro fatta dal Comune, ma anche importanti interventi a Bibbiena. A cominciare dalla sicurezza con la messa in funzione di 6 nuove telecamere che si vanno ad aggiungere alle 15 già attive per un costo di 30mila euro. Per la manutenzione del verde sono stati stanziati 50 mila euro e altri 50 mila per la rigenerazione urbana e il decoro pubblico. Questa manovra di bilancio inoltre prevede un investimento di 90 mila euro per la Galleria fotografica a cielo aperto, la prima in Europa. Adesso nel cuore del paese ci sono 38 grandi foto, con questo progetto si arriverà a 50. Di questi 90 mila euro 75 mila sono un finanziamento della Regione Toscana, i restanti sono fondi comunali. Per ristrutturare i tratti della ciclopista che hanno subito danni a seguito delle piene autunnali saranno investiti 50 mila euro e partirà un’operazione di asfaltature sul capoluogo, ma anche in numerose frazioni. "Un bel lavoro di squadra - dice il sindaco Filippo Vagnoli - per una manovra da 700mila euro che va a toccare una serie di priorità territoriali, dalla sicurezza alla cultura e promozione, fino alla socialità e al decoro.

In particolare l’investimento sul completamento della Galleria fotografica a cielo aperto, rappresenta per il nostro comune un momento di grande ripartenza fatto attraverso la bellezza. Un progetto, questo, che è stato premiato anche dalla Regione per il suo alto valore artistico e sul quale verranno innestate iniziative di grande richiamo".