Paura e tensione domenica in piazza Giotto: "Un senzatetto ha tentato di picchiarmi"

"Un senza tetto mi si è avvicinato minaccioso. E’ stato un attimo, me lo sono trovato viso a viso, mi voleva picchiare. Le suore e le persone presenti mi hanno difeso". Succedeva domenica alle 11.30, davanti alla chiesa del Sacro Cuore, in piazza Giotto. Vittima della tentata aggressione Nicola Treghini, un ragazzone di 32 anni, conosciuto da tutti nel quartiere, soprattutto da chi frequenta la chiesa, Nicola infatti ogni giorno aiuta il parroco don Basilio. Anche quel giorno Nicola stava uscendo dal Sacro Cuore, fuori, sul sagrato come ogni sabato e domenica, c’era un senza tetto. "Altre volte mi aveva offeso. Parole che mi sono rimate dentro e mi hanno ferito" continua Nicola. Quel giorno, "Senza che gli dicessi niente, si è alzato e mi è arrivato al volto. Io mi sono allontanato, lui ha cercato di venirmi dietro. E’ stato fermato. Poi ho chiamato la polizia. Sono arrivati, l’uomo si è avventato anche contro un agente. Poi è stato portato via" continua a raccontare. "Sono sbalordito e al tempo stesso stufo, come lo sono molti frequentatori della chiesa e non solo". Un problema quello dei bivacchi, dello spaccio che da tempo attanaglia la piazza. Per allontanarli definitivamente sono partiti i lavori di riqualificazione della piazza, che da luglio stanno procedendo spediti. Un modo per restituirla ai residenti e strapparla al degrado che da anni se ne era appropiato. Molte, le segnalazioni da parte di residenti e negozianti, fino alla decisione di una riqualificazione. Arredi, pavimentazione e viabilità saranno completamente rivisti grazie ai contributi Pnrr assegnati all’amministrazione per 1,5 milioni di euro. Sette mesi per cambiare volto. Una nuova piazza che allontani spaccio e degrado.