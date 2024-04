Patto per l’ambiente per i candidati. Proposta Movimento Consumatori

Tra 40 giorni molti comuni del Valdarno andranno al voto per eleggere il nuovo sindaco e il Movimento Consumatori della Toscana(nella foto Mansueto) ha deciso di mettere al centro dell’agenda politica un tema molto attuale. Ai candidati che si presenteranno a San Giovanni, Terranuova, Cavriglia, Bucine, Loro Ciuffenna e Castelfranco Piandiscò l’associazione proporrà infatti un Patto per l’Ambiente e il Benessere racchiuso in cinque punti". Il Movimento Consumatori ha ricordato che, ogni giorno, raccoglie molte istanze e segnalazioni dai soci che si rivolgono nelle varie sedi sparse in Toscana. Il patto richiesto rappresenta quindi una sintesi dei principali problemi che affliggono e affliggeranno il territorio nei prossimi anni. "Noi ci proponiamo come garanti per l’attuazione dei punti del patto", commenta il Movimento Consumatori Toscana APS. Ma quali sono i cinque punti? Innanzitutto l’impegno ad individuare e bonificare i siti inquinati del proprio Comune; a chiedere una indagine epidemiologica nelle zone dei siti inquinati del proprio territorio e di quelli limitrofi. Inoltre, impegno a richiedere l’aggiornamento del registro dei tumori relativo al proprio territorio. Le altre richieste vanno nell’ottica di costituire comunità energetiche come associazioni di promozione sociale che poi si uniranno in Consorzi territoriali per una buona gestione dell’energia o per la vendita di quella non utilizzata alle migliori condizioni. "Chiediamo poi l’impegno a supportare i cittadini con campagne di informazione sui contributi pubblici e con convenzioni, a condizioni agevolate, con istituti di credito locali - ha aggiunto il Movimento Consumatori - e a promuovere e controllare, senza divisioni campanilistiche, che i trasporti siano efficienti e sostenibili". L’associazione chiederà poi di inserire nei propri comuni postazioni per la ricarica dei veicoli, in particolare, nei centri storici per rafforzarne le potenzialità turistiche, di aprire uno sportello nel proprio Comune per supportare i cittadini nella trasformazione digitale sempre più veloce in tutti i settori sia pubblici che privati. Infine, un impegno ad agevolare l’integrazione dei cittadini stranieri, in particolare aggiungendo i corsi di lingua italiana. Lo sportello dovrà essere aperto al di fuori dai normali orari di lavoro. I temi dell’ambiente sono di strettissima attualità e, sicuramente, saranno parte integrante del programma con cui si presenteranno agli elettori i candidati a sindaco.

Marco Corsi