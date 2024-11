Patto governo-Regione: "Lavoriamo insieme per rilanciare il sistema"

Con quello di ieri saranno in tutto quattro i giorni di seminari e dibattiti, in programma fino a venerdì ad Arezzo Fiere. Ieri nella giornata inaugurale del Forum era presente anche il presidente della Toscana Eugenio Giani che ha partecipato con altri presidenti di Regione, alla tavola rotonda "Un Patto tra Governo e Regioni per il rilancio del sistema sanitario".

Un taglio secco di 20 miliardi l’anno ai ministeri per ricavare risorse da investire in sanità, la sua proposta di una sorta di Spending review particolarmente corposa. Presente l’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, che ha partecipato nel pomeriggio all’evento "Gli screening oncologici in Italia: la situazione attuale e le prospettive"" e stamani sarà alla tavola rotonda "Verso un nuovo patto di salute".

Bezzini interverrà poi oggi ad un’iniziativa dedicata all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, e domani mattina a un evento sul sistema trasfusionale.

Sempre domani l’assessore parteciperà all’iniziativa sulla valutazione delle performance delle aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali e nel pomeriggio concluderà il focus "Prevenire la fragilità degli anziani e favorire salute e invecchiamento attivo" l’iniziativa è stata inserita nel programma "La Toscana delle donne".

"Grazie a Vasco Giannotti e all’organizzazione del forum – ha detto ieri l’assessore Bezzini - è uno spazio di confronto e ascolto per affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, abbiamo bisogno di partecipazione per cercare di ritrovare le giuste motivazioni in un sistema che si basa sul contributo di donne e uomini per la tutela del diritto della salute. Il forum aretino è prezioso per il paese e la regione. Siamo di fronte a sfide di portata enorme per il diritto alla salute considerando che il nostro paese e la nostra regione nonostante le difficoltà continuano ad assicurare livelli di assistenza tra i più alti al mondo. Allo stesso tempo non ci deve sfuggire come si sia di fronte al rischio di una tempesta perfetta alimentata da due fattori: da una parte cambiamenti della struttura sociale, demografica, ambientale che incidono sulla salute e sulla domanda di prestazione, con aumento della speranza di vita e cronicizzazione delle patologie, e dall’altra il problema enorme di risorse che riguarda tutti i paesi occidentali e sopratutto il nostro che porta con sé un debito pubblico di grandi dimensioni e una condizione economica non brillante. Problema di risorse non solo finanziarie ma anche professionali, soprattutto in alcuni segmenti specifici. Molte regioni compresa la Toscana hanno presentato una proposta di legge al parlamento con un programma pluriennale che agganci il paese alla media europea di pil speso in sanità".

Oggi intanto si parlerà di nuovo patto per la salute con l’incontro di tutti gli assessori regionali alla sanità. Spazio a tecnologie avanzate e intelligenza artificiale per una governance delle aziende sanitarie con Americo Cicchetti direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero. Oggi è il giorno degli Stati generali della prevenzione in Italia, si palerà anche di emergenza urgenza con Danilo Bono esperto Agenas e Maurizio Zanobetti direttore medicina d’urgenza del S.Donato di Arezzo. E ancora, nuova Aifa,’innovazione farmaceutica, integrazione ospedale territorio.

Angela Baldi